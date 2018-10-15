​В Мегионе пьяный рецидивист украл манекен в пальто

Полицейские Мегиона задержали 40-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в краже.

«В дежурную часть с заявлением о краже имущества обратился один из индивидуальных предпринимателей города. Женщина сообщила, что неизвестный гражданин похитил манекен с женским пальто стоимостью 9 тысяч рублей, после чего скрылся с места происшествия», - сообщили в пресс-службе УМВД по Югре.

Инцидент попал в объектив камер видеонаблюдения. Вскоре подозреваемый был задержан. Ранее он уже был судим, а в момент совершения преступления был пьян.

«Известно, что похищенное пальто он продал за 1 500 рублей, а вот манекен решил вернуть предпринимателю. Объяснить свой поступок горожанин так и не смог, ссылаясь на то, что ему просто понравилась верхняя одежда», - добавили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.