​18 октября сургутский баскетбольный клуб «Университет-Югра» примет ЦСКА-2

18 октября сургутский баскетбольный клуб «Университет-Югра» на своей площадке примет «ЦСКА-2».

Напомним, что 8 октября сургутяне сыграли первую игру в новом сезоне Суперлиги. Старт у местных спортсменов не задался, сначала они проиграли «Новосибирску» со счетом 85:61, а следом 11 октября «Иркуту» (76:66).

Отметим, что у московского клуба также два поражения.

Будем надеяться, что на домашней площадке «Университет-Югра» покажет себя лучше.