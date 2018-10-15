Какие ЧП произошли в Сургуте и Сургутском районе за минувшие выходные?

Эти выходные — 13 и 14 октября, прошли в Сургуте и Сургутском районе достаточно спокойно. Если, конечно, не брать в расчет различные ДТП.

В субботу специалисты зонального поисково-спасательного отряда «Центроспас-Югория» по Сургутскому району выезжали на Каменный Мыс, чтобы провести повторный поиск утонувшего мужчины 1962 года рождения. К сожалению, тело так и не было найдено. Поиски временно приостановлены.

В воскресенье, 14 октября, в районе полдесятого вечера на Белом Яру загорелся жилой балок. Пожар тушили десять человек. Пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.

Ночью с воскресенья на понедельник полицейские были вызваны к дому № 38 по Комсомольскому проспекту. Там с балкона восьмого этажа решил спрыгнуть 20-летний сургутянин. Стражи правопорядка и медики смогли отговорить парня. Его госпитализировали в ПНД.