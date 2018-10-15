​Студенты СурГПУ выиграли Первенство мира по гиревому спорту

Не успели отгреметь фанфары в честь педагога Ивана Мыльченко, ставшего чемпионом мира в составе команды «Югра» по купольной акробатике в Австралии, как новая сенсация – гиревики СурГПУ выиграли Первенство мира в Латвии.

Так, учительница русского языка и литературы школы №26, магистрант филологического факультета СурГПУ Анастасия Щелкунова стала чемпионом мира среди женщин-юниорок по рывку в категории 68+ кг.

Магистрант факультета физкультуры и спорта Григорий Шипилов завоевал золото в толчке по длинному циклу, а также 1 место в эстафете по длинному циклу в составе сборной России.

Студентка второго курса факультета физкультуры и спорта Наталия Мажаева стала третьей среди женщин-юниорок в категории до 63 кг.

Чемпионат и Первенство мира по гиревому спорту проходили с 10 по 15 октября в городе Даугавпилс, Латвия. Студенты Сургутского государственного педагогического университета, уже прославленные молодые спортсмены Григорий Шипилов, Анастасия Щелкунова и Наталия Мажаева выступали в личном зачёте и в составе сборной России.

В главных мировых соревнованиях гиревиков приняли участие команды 29 стран, всего – более 500 участников. Из них двое сургутян, студентов СурГПУ, – получили золотые медали, и одна наша студентка – бронзу. Таких успехов ребята добились благодаря тренерам Руслану Садыкову, Олегу Рябоконь и Михаилу Шпартко.

В чём секрет подготовки чемпионов, мы узнали у тренера Руслана Садыкова.

- Большого секрета здесь нет, - ответил Руслан Ильтизарович, - только каждодневный труд и тренерский контроль за воспитанниками, вплоть до того, какая у них температура и настроение. Обязательно наблюдение не только за своими ребятами, но и за их соперниками. А это молодые спортсмены из России, Казахстана и Украины. Хорошо также стали готовить юниоров в Белоруссии. Совокупность этих факторов, чёткий план действий плюс воля к победе приводят к такому результату.

- К Первенству мира ребята готовились в СурГПУ или на сборах?

- Григорий проходил подготовку на учебно-тренировочных сборах в Алуште, Крым. А Настя и Наталья готовились дома – в тренажёрном зале Педагогического. Девушки уехать не могли: у Натальи – учёба в университете, а Настя уже начала работать в школе плюс готовилась к «Студенту года Югры», в котором, кстати, победила. Так что нагрузка у девушек была огромная плюс по две тренировке в день!

- Сколько соперников было у ребят на отборе в сборную России?

- 18 человек у Насти и 16 у Григория. На Первенстве мира у них было по 10 соперников на каждого.

- Руслан Ильтизарович, сколько лет вы тренируете ребят?

- Григория – с 8 класса школы, а Настю с первого курса университета.

- Какие планы на будущее?

- Дальнейшая наша задача - увеличения нагрузок на тренировках для выхода на другой – взрослый - уровень.

Cправка:

Анастасия Щелкунова – одна из самых сильных девушек мира, мастер спорта России, Чемпионка Всероссийских соревнований среди студентов 2017 г., Смоленск; чемпионка Первенства России, 2017 г; серебряный призёр Первенства России, 2018 г., Москва; двухкратная чемпионка Первенства Европы 2017 и 2018г.; чемпионка Первенства мира 2017 г. в Сеуле, Южная Корея; серебряный призер 3 Этапа Кубка Мира в Бурятии.

Григорий Шипилов - мастер спорта по гиревому спорту, 2-хкратной чемпион России среди студентов; серебряный призёр Первенства России в Москве, 2018; золотой и серебряный призёр Первенства Европы в г. Кечкемет, Венгрия, 2018.

Наталия Мажаева - серебряный призёр Чемпионата России среди студентов в Смоленске, 2018 г.; бронзовый призёр Всероссийских соревнований на Кубок губернатора Калужской области, 2018 год.

Фото членов сборной России