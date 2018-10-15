​Android готов атаковать новый вирус, ворующий платежные данные

Мошенники тестируют новый вирус для Android, который маскируется под официальное приложение Google Play. Об этом сообщается в блоге компании по кибербезопасности Cisco, передает Lenta.ru.

После установки опасной программы на экране гаджета появлялся значок с подписью Google Play Marketplace, а преступники получают возможность управлять устройством удаленно: совершать звонки, отправлять сообщения, а также воровать информацию, хранящуюся в памяти устройства, и платежные данные.

Эксперты полагают, что новый вирус в будущем может стать серьезной угрозой для Android-устройств.