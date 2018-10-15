​В Нягани рабочие, ремонтируя кровлю, подожгли детсад

В Нягани два пожарных расчеты выезжали на вызов о возгорании в детском саду. Сообщение на пульт диспетчеру поступило в 21.02 в субботу, 13 октября. Пожарные справились с огнем за три минуты.
В пресс-службе ГУ МЧС по Югре siapress.ruрассказали, что предварительная причина пожара - нарушение правил безопасности при выполнении работ. В детском саду во внерабочее время ремонтируют кровлю. В субботу рабочие ушли в 20.00, а уже через час сторож звонила спасателям. Оказалось, что загорелась рама слухового окна на чердаке. Вероятно, ее подпалили, работая горелкой. Дознаватель продолжает расследование происшествия. Нарушителей ждет административное наказание.
Как сургутяне каюрами становятся. Организаторы клуба северных ездовых собак «Хаски 186» Владимир Булгаков и Денис Мельников // ONLINE 16 октября в 16.00