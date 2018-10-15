​В Нягани рабочие, ремонтируя кровлю, подожгли детсад

В Нягани два пожарных расчеты выезжали на вызов о возгорании в детском саду. Сообщение на пульт диспетчеру поступило в 21.02 в субботу, 13 октября. Пожарные справились с огнем за три минуты.

В пресс-службе ГУ МЧС по Югре siapress.ruрассказали, что предварительная причина пожара - нарушение правил безопасности при выполнении работ. В детском саду во внерабочее время ремонтируют кровлю. В субботу рабочие ушли в 20.00, а уже через час сторож звонила спасателям. Оказалось, что загорелась рама слухового окна на чердаке. Вероятно, ее подпалили, работая горелкой. Дознаватель продолжает расследование происшествия. Нарушителей ждет административное наказание.