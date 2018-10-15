​Сургутский волейбольный клуб «Газпром-Югра» потерпел первое поражение в новом сезоне Суперлиги

Волейбольный клуб «Газпром-Югра» потерпел поражение в первом матче нового сезона Суперлиги. Встреча прошла 14 октября с клубом «Белгорье».

Представители Белгорода, несмотря на серьезные кадровые изменения, обыграли сургутян со счетом 3:0 (25:20; 25:19; 28:26). Хотя в каждом из сетов «Газпром-Югра» буквально преследовал своих противников.

Следующий матч сургутяне проведут 20 октября против клуба «Локомотив» из Новосибирска.

Фото: belogorievolley.ru