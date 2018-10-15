​Сезон закрыт: авиасообщение между городами Югры и Антальей прекращается

В октябре аэропорты Югры примут последние рейсы из Антальи в этом сезоне. 15 октября с турецкого курорта прибудут туристы в Ханты-Мансийск, 17 октября - в Нижневартовск, 30 октября - в Сургут.

Всего за курортный сезон, с апреля по октябрь, в трех воздушных пунктах пропуска Ханты-Мансийской таможни по этому направлению осуществлен контроль более 85 тысяч пассажиров. Об итогах работы рассказали в пресс-службе ведомства.

В сентябре закрыт также сезон авиасообщения с Тунисом. Сургутские таможенники проконтролировали более 3,5 тысяч пассажиров, отдохнувших за это время в северной Африке.

Теперь на пляжный отдых югорчане смогут отправиться в Таиланд. «Тайский» курортный сезон в Сургуте стартует 16 октября с вылетом в Пхукет, в Утапао туристы смогут вылететь 21 октября. Первый авиарейс из Нижневартовска в Утапао состоится 20 октября. Чартеры будут летать до апреля 2019 года.

Кроме того, на отдых в тропический Вьетнам в любое время года можно отправиться из Сургута.