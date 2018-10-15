​Трамп рассказал о жесткости с Путиным и помощи украинской армии

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS рассказал об отношениях с российским лидером Владимиром Путиным.

«Думаю, что лично я с ним проявил жесткость. У меня была с ним двусторонняя встреча. Это была жесткая и очень хорошая встреча», - цитирует Трампа «Интерфакс».

Кроме того, президент США заявил, что активно помогает укреплять вооруженные силы Украины: «Именно я передал Украине наступательные вооружения, противотанковые системы. Обама этого не делал. Знаете, что он им отправлял? Одеяла и подушки. И именно он упустил ту часть Украины, которая перешла к России».