Бывший топ-менеджер "Тюменьэнерго" достраивает молочно-товарный комплекс на юге тюменской матрешки

Совладелец энергетической компании «Корпорация СТС» — бывший первый зам генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" Алексей Бобров до конца текущего года планирует достроить молочно-товарный комплекс сельхозпредприятия «Петелино» на 1 тыс. 240 голов.

Стройплощадку агрокомплекса в конце прошлой недели посетил губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки в Ялуторовский район.

На реализацию проекта в сфере АПК учредитель компании «Офисный центр «Парус» Алексей Бобров планирует потратить более 1,2 млрд рублей без учета затрат на поголовье.

"После выхода новой фермы на полную проектную мощность в 2021 году предприятие «Петелино» станет крупнейшим производителем молока в Ялуторовском районе", - сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.

Строительство молочно-товарного комплекса планируется завершить до конца 2018 года, доложил губернатору инвестор, основной учредитель компании «Офисный центр «Парус» Алексей Бобров.

«В 2018 году на предприятии проведена значительная модернизация и оптимизация производства, обновлен парк сельскохозяйственной техники. Реконструирован сушильно-сортировальный комплекс для обработки зерна. Ожидаемое валовое производство молока в этом году должно составить более 2,2 тысячи тонн, валовое производство зерна – 12 тысяч тонн, – рассказал Бобров губернатору. - Общее поголовье коров возрастет до 3 тысяч голов, а объем производства молока увеличится до 9,7 миллиона литров в год. На новом молочно-товарном комплексе планируется создать 188 высокооплачиваемых рабочих мест. Мы намерены построить в селе Петелино современное жилье для своих работников».

Молочно-товарный комплекс в Ялуторовском районе станет вторым крупным предприятием, которое Алексей Бобров с компаньонами запустит в текущем году на территории Тюменской области. В середине августа он ввел в эксплуатацию завод по сортировке мусора за 1,7 млрд рублей, построенный по концессионному соглашению с правительством Тюменской области.