Трубецкой призвал бизнес-сообщество составить 10 предложений губернатору Югры Наталье Комаровой

Сургутский район готовится провести первый муниципальный инвестиционный форум "Бизнес и власть- полный контакт".

Представители федеральных, региональных и местных органов власти, бизнес-сообщества, инвесторов и общественных организаций 29 и 30 октября обсудят вопросы экономического развития и налаживания деловых контактов на всех уровнях.

"Центральная дискуссия Форума пройдёт в формате дебатов между представителями бизнеса и органов власти. В процессе открытой дискуссии участники обсудят актуальные проблемы в части взаимодействия сторон, выработают совместные решения по их устранению, также обсудят перспективы инвестирования в территории муниципалитетов Югры", - сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В программе форума предусмотрена работа четырёх дискуссионных площадок, а также выставочная сессия «Потенциал муниципалитетов Югры», где ведущие предприятия и муниципальные образования округа представят свои экспозиции.

«Органы местного самоуправления сегодня уделяют особое внимание поддержке всех форм бизнеса, направляют серьёзные ресурсы для развития производств с высокой добавленной стоимостью и созданию новых рабочих мест. Для этого нам крайне необходимо обеспечить доступность долгосрочных финансовых ресурсов как для крупных предприятий, так и для малого и среднего бизнеса. От этого напрямую зависит устойчивый экономический рост муниципалитетов и, конечно, повышение уровня жизни населения. Мы открыты для новых проектов в различных сферах деятельности и постараемся сделать всё возможное и невозможное, для того чтобы инвесторам и предпринимателям было комфортно работать и развивать свой бизнес на нашей территории», – отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Регистрация участников открыта на сайте форума: forum.admsr.ru. Телефоны для справок: +7 (3462) 52-60-17, +7 (3462) 52-90-74, +7 902 691-77-30.