15 тысяч новых деревьев и кустарников появилось в Сургуте этой осенью

700 саженцев деревьев и кустарников, в числе которых жимолость, береза, рябина, сирень, черемуха и проч, посадили горожане на улицах Сургута в минувшие выходные.

Город в девятый раз принял участие во всероссийской акции "Единый день посадки деревьев".

Новые растения появились на улицах Профсоюзов, Лермонтова, Крылова, Университетской, Привокзальной, Ивана Захарова, проспектах Ленина и Комсомольском.

Всего за текущую осень, по данным администрации Сургута, горожане посадили 15426 саженцев.

фото Рамиля Нуриева