Нидерланды заявили о кибервойне с Россией

Нидерланды находятся в состоянии кибервойны с Россией, заявила в воскресном эфире телерадиовещательной ассоциации WNL глава Минобороны королевства Анк Бейлевелд. Об этом сообщает Lenta.ru.

Чиновница утвердительно ответила на вопрос о том, идет ли кибервойна между Нидерландами и Россией. «Люди пытаются повлиять на ход политических дебатов здесь. Наша информация свидетельствует, что они активны в отношении Всемирного антидопингового агентства, а также ситуации вокруг расследования крушения MH17 [над Донбассом]. Нам пора перестать быть наивными в этой сфере», — сказала Бейлевелд.

По ее мнению, происходящее представляет опасность, поэтому принимаются дополнительные меры, в частности увеличивается финансирование спецслужб.