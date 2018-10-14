Главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова вечером в субботу 13 октября доставили в больницу с острой болью в почке. Он был прооперирован. Об этом сам Венедиктов сообщил в своем телеграм-канале. Он уточнил, что операция прошла успешно. В больнице главный редактор радиостанции проведет около недели.
Главного редактора «Эха Москвы» срочно прооперировали в Москве
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