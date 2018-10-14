В России могут разрешить выращивать опийный мак для медицинских целей

Министерство промышленности и торговли подготовило законопроект, разрешающий выращивать в России наркосодержащие растения для производства сильнодействующих лекарств, сообщает «Медуза». Речь идет в первую очередь о компонентах для опиоидных обезболивающих.

Документ, рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства, согласован со всеми заинтересованными ведомствами и внесен в правительство.

Законопроект, в частности, предполагает, что на культивирование наркосодержащих растений для использования в медицине и ветеринарии будут распространены действующие нормы законодательства о выращивания таких растений в научных, учебных целях и экспертной деятельности.