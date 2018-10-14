Аэропорт Сургута могут назвать в честь первооткрывателя нефти в Югре

Аэропорт Сургута может быть назван в честь известного геолога Фармана Салманова, открывшего нефть в Югре. Такое решение было принято во время расширенного заседания Общественной палаты Югры с участием всех муниципалитетов. Также во время встречи обсуждался варианты переименования аэропорта Нижневартовска, однако участники заседания так и не смогли прийти к единому мнению.

Кампания по смене названия сургутского аэропорта проходит в рамках проекта «Великие имена России». Голосование за лучшее имя для воздушной гавани пройдет на сайте проекта и в группе в «Вконтакте». Конкурс закончится 5 декабря.