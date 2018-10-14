Мамаев и Кокорин будут тренироваться в СИЗО

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, арестованные по статье «Хулиганство», намерены поддерживать форму в Следственном изоляторе, в котором есть спортивный зал, где можно за 400 рублей в час тренироваться и принимать душ. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Ивана Мельникова.

«Кокорин и Мамаев планируют написать заявление с просьбой разрешить им поддерживать форму, когда попадут в обычные камеры СИЗО», - заявил Мельников.