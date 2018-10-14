В Сургуте прошел массовый пикет участников жилищной программы для молодых семей//ФОТО

В Сургуте прошел массовый пикет участников жилищной программы для молодых семей

На массовый пикет в Сургуте в сквер "У Авроры" собралось сегодня около двухсот человек.

Несмотря на непогоду, мероприятие, организованное местным отделением КПРФ, продлилось около часа - именно на такой отрезок времени массовый сбор граждан согласовала городская администрация.

Большая часть пикетчиков пришли на митинг вместе с детьми. Одно из требований резолюции - вернуть в список получателей субсидии детей участников программы.

Еще одна самая распространенная жалоба - излишнее, по мнению граждан, количество справок, необходимых для получения финансовой помощи.

Но основное требование - вернуть в списки получателей субсидии граждан, не успевших по независящих от них причинам воспользоваться региональной льготой для молодых семей по достижению ими 36-летнего возраста.

фото автора