Навального выпустили на свободу

Политик Алексей Навальный ранним утром 14 октября вышел на свободу из спецприемника, где отбывал административный арест, сообщает «Дождь».

В общей сложности политик провел в спецприемнике 50 суток. Сначала, 27 августа, Тверской суд Москвы отправил его под административный арест на 30 суток за акцию «Забастовка избирателей», которая прошла в конце января. Навального арестовали во время подготовки другой акции – против повышения пенсионного возраста, которая прошла во многих городах России в единый день голосования — 9 сентября. Сам Навальный на акции не присутствовал, так как был под арестом. Он отбыл арест 24 сентября, но на выходе из спецприемника его снова задержали. В то день суд арестовал Назального еще на 20 суток — за организацию акции против повышения пенсионного возраста.