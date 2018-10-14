Сургутнефтегаз вошел в список лучших работодателей мира

Компания Сургутнефтегаз попала в Топ-500 рейтинга лучших работодателей мира по версии американского журнала Forbes. В рейтинге, составленном по отзывам четырёхсот тысяч сотрудников, Сургутнефтегаз занял 167 место, став вторым среди пяти российских компаний, попавших в этот список. Наиболее привлекательной для трудоустройства в России оказалась Московская биржа – она на 117-й строчке.