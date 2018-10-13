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​Бесплатным адвокатам в три раза повысят гонорары

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился в три раза повысить гонорары адвокатам по назначению, которые по закону бесплатно предоставляются от государства подозреваемым и обвиняемым, сообщает Лайф.

Сейчас бесплатный адвокат получает 550 рублей в сутки, что по данным Минюста «ниже уровня оплаты неквалифицированного рабочего».

Со следующего года ставка адвоката, который участвует в уголовном деле по назначению следователя или суда, будет составлять 1550 рублей в дневное время и 2150 рублей̆ в ночное. В 2020 году она повысится до 1900 и 2500 рублей̆ соответственно, а с 2021 года — 2150 рублей̆ и 3025 рублей̆ ночью.


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13 октября 2018 в 15:30, просмотров: 876, комментариев: 0


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