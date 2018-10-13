День учителя могут сделать общенациональным праздником

На рассмотрение экспертного совета «Единой России» внесен законопроект, согласно которому День учителя в России может стать общенациональным праздником.

Как сообщает RT, инициатива продемонстрирует особую государственную и общественную значимость работы учителей, а также даст им социальную поддержку и поднимет их престиж в обществе.

К тому же в новом законопроекте предлагается расширить категорию граждан, которые могли бы рассматривать этот день как свой праздник. В нее хотят включить преподавателей дошкольных групп, средних профессиональных учреждений и вузов.