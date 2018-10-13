Пенсионная реформа может лишить граждан льгот «Ветеранов труда»

В следующем году в силу вступит пенсионная реформа, которая повлияет на льготы, которые пенсионеры получают за звание «Ветеран труда».

И хотя эта категория граждан сможет пользоваться указанными льготами не с момента выхода на пенсию, а при достижении предпенсионного возраста (55 лет у женщин, 60 у мужчин), имеется один нюанс, который может испортить всю картину.

Есть понятие — «критерий нуждаемости», от него зависит часть льгот Ветеранов труда. Определенные привилегии становятся доступны только тем гражданам, чей доход не превышает установленный минимум. Из-за того, что пенсионные выплаты в следующем году вырастут на 7,05 процента, доходы Ветеранов труда могут превысить минимальную планку, и тогда они лишатся положенных льгот.

Ситуация изменится лишь в том случае, если с увеличением пенсий поменяется и минимальная сумма дохода для получения льгот.