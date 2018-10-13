​На зампрокурора Сургута подали жалобу в Генпрокуратуру и Следственный комитет

Члены потребительского лодочно-гаражного кооператива «Нептун» подали жалобу в прокуратуру ХМАО, Генпрокуратуру и Следственный комитет на заместителя прокурора Сургута Павла Сидорова, сообщает Znak.

Издание отмечает, что зампрокурора праздновал свой день рождения с коллегами на территории «Яхт-Клуба». А именно — на припаркованной у берега барже, в которой оборудованы ресторан и сауна. Причем это судно не зарегистрировано на учете в ГИМС.

По мнению членов кооператива, Сидоров пренебрег правилами безопасности на воде.