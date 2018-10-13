98 процентов пешеходных переходов возле школ Югры соответствуют нацстандартам

По данным окружного департамента дорожного хозяйства и транспорта в Югре с учетом новых национальных стандартов обустроены 3008 пешеходных переходов (75 процентов от общего числа). В том числе вблизи школ и других учебных заведений 308 переходов (98 процентов).

Всего же в Югре на автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального, межмуниципального, местного и частного значения расположены 4096 пешеходных переходов, в том числе 315 вблизи школ.

В округе в связи с изменениями отмечают положительную динамику по снижению на 14 процентов числа ДТП на пешеходных переходах по сравнению с прошлым годом.