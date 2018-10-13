Завтра в Сургуте на площади «у Авроры» состоится массовый пикет

Завтра с 12 до 13 часовна площади «у Авроры» состоится массовый пикет.

Организатором мероприятия выступает партия КПРФ. Пикет, который пройдет под лозунгом: «ХМАО семьям не враги? Комарова помоги!», согласован с администрацией города.

Молодые семьи хотят привлечь внимание властей к ситуации с окружной программой по компенсации процентной ставки по ипотечному кредиту от Ипотечного агентства Югры.

На пикете участники выдвинут свои предложения и направят их губернатору Наталье Комаровой и полномочному представителю президента России в Уральском федеральном округе Николаю Цуканову.