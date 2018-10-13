Югорчане, любящие фотографировать, могут принять участие в окружном конкурсе

В Югре стартовал конкурс фоторабот «Увидеть Югру – влюбиться в Россию!».

Участникам могут стать профессиональные и непрофессиональные фотографы, жители округа с 14 лет, авторские коллективы, студии фотографии, редакции, объединения и организации.

Работы принимаются до 17 октября. Номинации: «Туристские объекты Югры», «Туристские маршруты Югры», «Туристские события Югры», «Многовековая Югра.

С 18 октября по 3 ноября сайте «Туризм в Югре» (там же можно найти заявку участника) пройдет интернет-голосование за лучшие работы. Победителей объявят 10 ноября.