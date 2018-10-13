16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  65,9751   EUR  76,5047  

Югорчане, любящие фотографировать, могут принять участие в окружном конкурсе

В Югре стартовал конкурс фоторабот «Увидеть Югру – влюбиться в Россию!».

Участникам могут стать профессиональные и непрофессиональные фотографы, жители округа с 14 лет, авторские коллективы, студии фотографии, редакции, объединения и организации.

Работы принимаются до 17 октября. Номинации: «Туристские объекты Югры», «Туристские маршруты Югры», «Туристские события Югры», «Многовековая Югра.

С 18 октября по 3 ноября сайте «Туризм в Югре» (там же можно найти заявку участника) пройдет интернет-голосование за лучшие работы. Победителей объявят 10 ноября.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 13:16, просмотров: 159, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Прохорыч. Главная составляющая

​Прохорыч. Главная составляющая
11 октября этого года ветерану Сургуской журналистики Анатолию Зубареву исполнилось бы 80 лет
Людмила Захарова Сегодня в 10:03
506 0
Какие страховки можно оформить людям преклонного возраста? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Какие страховки можно оформить людям преклонного возраста? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Лилия Сулейманова 12 октября в 15:47
144 0
Мы, как и все рок-группы, просто хотели добиться успеха. Хотели, чтобы люди о нас говорили

Мы, как и все рок-группы, просто хотели добиться успеха. Хотели, чтобы люди о нас говорили
Интервью с участниками сургутской группы «The Living Stones». 12 октября состоится прощальный концерт.
Константин Шперлинг 12 октября в 18:07
391 2
​Рудион по пятницам

​Рудион по пятницам
Ни слова о Мамаеве и Кокорине. Почти
Ева Рудион 12 октября в 17:47
511 6
Пока рак на горе не свистнул

Пока рак на горе не свистнул

Риск возникновения онкозаболеваний можно уменьшить вполовину, если проверять свое здоровье и отказаться от вредных привычек
Анастасия Якупова 12 октября в 17:04
555 0
Цена национального вопроса

Цена национального вопроса
Как изменилась муниципальная программа Сургута по профилактике экстремизма в 2018 году и к каким результатам привела
Марина Романова 12 октября в 15:30
361 0
Пятёрка по литературе. Что нужно почитать молодёжи? Ответы — в топе книг от доцента кафедры лингвистики и переводоведения СурГУ Татьяны Гришенковой

Пятёрка по литературе. Что нужно почитать молодёжи? Ответы — в топе книг от доцента кафедры лингвистики и переводоведения СурГУ Татьяны Гришенковой
Редакция СИА-ПРЕСС 12 октября в 15:37
419 7
​У отца за пазухой

​У отца за пазухой
Отвечать за безопасность сургутских школьников будут их родители
Анастасия Семихатских 12 октября в 13:03
394 4
Сургутянин стал чемпионом мира по парашютному спорту//ИНТЕРВЬЮ, ФОТО

Сургутянин стал чемпионом мира по парашютному спорту//ИНТЕРВЬЮ, ФОТО
Команда российских парашютистов «Югра», в которую входит преподаватель СурГПУ Иван Мыльченко, выиграла Чемпионат мира в Австралии
Елена Курилова, Центр информации и связи с общественностью СурГПУ 12 октября в 11:54
351 2
​Прививкам от гриппа – нет // ИНФОГРАФИКА

​Прививкам от гриппа – нет // ИНФОГРАФИКА
Голосующая аудитория siapress.ru высказалась против вакцинации
Константин Шперлинг 11 октября в 18:01
407 0
​Сургутский волейбольный клуб «Газпром-Югра» готов к Суперлиге. Первая игра состоится 14 октября

​Сургутский волейбольный клуб «Газпром-Югра» готов к Суперлиге. Первая игра состоится 14 октября
Константин Шперлинг 11 октября в 17:13
633 0
​Студенты года Югры учатся в Педагогическом

​Студенты года Югры учатся в Педагогическом
Именно они будут представлять наш регион на Всероссийском «Студенте года-2018»
Елена Курилова, центр информации и связи с общественностью СурГПУ 11 октября в 15:20
410 1
Дума Сургутского района приняла отчет о подготовке к зиме и судьбе долгостроя в Белом Яре

Дума Сургутского района приняла отчет о подготовке к зиме и судьбе долгостроя в Белом Яре
Иван Назаров 11 октября в 11:26
274 0
Какие дороги построят в Сургуте в ближайшие годы?

Какие дороги построят в Сургуте в ближайшие годы?
Трасса через стадион, развязки за миллиарды и улица Маяковского
Артем Мазнев 11 октября в 07:24
971 14
​Петров и Баширов VS Мамаев и Кокорин

​Петров и Баширов VS Мамаев и Кокорин
siapress.ru предлагает выбрать медийную пару друзей года
Ева Рудион 10 октября в 21:25
663 7
​Школьников не устраивает уникальная рыбка

​Школьников не устраивает уникальная рыбка
Треть голосующей аудитории siapress.ru рассказала, что их детям не нравится питание, которое предлагают в столовых
Константин Шперлинг 10 октября в 16:27
560 1
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика