​Профицит бюджета Югры превысит 17 миллиардов

Правительство Югры одобрило изменения в закон о бюджете региона на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

Доходная часть бюджета региона увеличена более чем на 42 миллиарда. Уточненный план по доходам бюджета на 2018 год составил 254,9 миллиарда рублей. Уточненный план по расходам - 237,5 миллиарда рублей. Он корректируется на сумму средств, поступивших из федерального бюджета, - немногим более 17 миллиардов рублей.

«В результате корректировки доходов и расходов бюджета автономного округа на 2018 год сложился профицит 17,3 миллиарда рублей», - отметила в ходе состоявшегося под председательством первого заместителя губернатора Геннадия Бухтина заседания директор департамента финансов региона Вера Дюдина.

В настоящее время документ направлен в Думу Югры. Этот вопрос станет первоочередным на 21 заседании окружного парламента, которое состоится 16 октября.

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