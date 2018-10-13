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​Помогите установить личность больного из Травматологии Сургута

Сургутские полицейские просят помочь установить личность неизвестного больного, который был доставлен в городскую Травматологию еще в июне этого года.

Мужчина представляется Оманадзе Тенгизом Григорьевичем. По национальности грузин, возможно является гражданином другого государства.

Приметы: на вид 60-70 лет; рост 17—175 см.; средней плотности телосложения; лицо овальной формы; кавказский тип лица; волосы прямые, седые, короткая стрижка; брови дугообразные, нос большой, спинка прямая; глаза светлые, уши овальные большие.

Особые приметы: на теменной области головы имеется пигментное пятно коричневого цвета, размером около 1 см, на макушке имеется жировик размером в диаметре около 1 см.

Кому что-либо известно об этом мужчине, просьба сообщить по телефонам: 761624,761411,761623, 604822, 89224264111 или 02.


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12 октября 2018 в 17:21, просмотров: 1188, комментариев: 1


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Комментарии:
Ринат Кадыров
не нравится
14 октября 2018 в 08:40
полгода непонятный товарищ там на шару харчуется уже? за чей счет банкет?

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