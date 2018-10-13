За селфи в самолете можно будет лишиться тысячи рублей

Госдума в первом чтении одобрила закон, который усиливает административную ответственность за нарушения в любом общественном транспорте (поездах, самолетах, кораблях и так далее).

Например, штраф за нарушение правил фото, видео и киносъемки в самолете, которые устанавливает авиакомпания, составит 1000 рублей (сейчас — 100 рублей). А отказ пассажира выполнить законные распоряжения командира может вылиться в 20-40 тысяч рублей или арест от пяти до 15 суток.

За мелкое хулиганство на любом транспорте общего пользования штраф будет поднят до 30-50 тысяч, либо нарушение может закончиться арестом до 15 суток.