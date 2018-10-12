​Завтра сургутянки смогут пройти бесплатный осмотр молочных желез и получить консультацию врача-онколога

В субботу, 13 октября, в Сургутской окружной клинической больнице открытый диагностический день с проведением осмотра молочных желез и консультацией врачей-онкологов. Желающие смогут посетить больницу с 8.00 до 12.00 по адресу улица Студенческая, 14/1. Мероприятие приурочено к Всемирному дню борьбы против рака груди.

Специалисты отмечают, что в Югре в последние 8 лет, рак молочной железы стоит на первом месте среди злокачественных опухолей и встречается чаще, чем ранее лидирующий рак легкого. При этом шансы на выздоровление высокие на ранних стадиях заболевания.

Только регулярный самоосмотр, посещение врача-гинеколога, прохождение ультразвукового исследования молочных желёз и маммографии раз в год, позволяют выявить заболевание на раннем этапе.