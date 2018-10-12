​Вторые после Путина: Кокорин и Мамаев обошли Трампа в рейтинге самых упоминаемых в СМИ персон

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, арестованные на два месяца по делу о хулиганстве, заняли вторую строчку в рейтинге самых упоминаемых в российских СМИ персон. Данные «Системы комплексного анализа новостей» (СКАН) публикует «Интерфакс».
С 8 по 12 октября футболисты получили 21 320 и 21 250 упоминаний соответственно в материалах российских СМИ политической и финансово-экономической направленности.
Первое место принадлежит президенту России Владимиру Путина - 39 100 ссылок. А вот лидер США Дональд Трамп переместился из-за спортсменов на четвертую строчку, получив 12 749 упоминаний.
Кроме того, в рейтинг сразу на пятое место ворвался чиновник Минпромторга Денис Пак (12 632), пострадавший во время инцидента в кафе на Большой Никитской улице.
Читайте также:
Петров и Баширов VS Мамаев и Кокорин: siapress.ru предлагает выбрать медийную пару друзей года
Что у нас с футболом? Президент федерации футбола Сургута Данил Кравчук // ONLINE 15 октября в 11:00