Звезды ТНТ Высмеяли Кокорина и Мамаева // ВИДЕО

Резиденты Comedy Club Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов записали видео, где довольно жестко высмеяли футболистов Кокорина и Мамаева, 8 октября устроивших пьяный дебош с избиением чиновников.
Источник видео.
Резиденты Comedy Club Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов записали видео, где довольно жестко высмеяли футболистов Кокорина и Мамаева, 8 октября устроивших пьяный дебош с избиением чиновников.
Источник видео.
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