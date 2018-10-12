​Из Нижневартовска в Сургут можно будет добраться на авиатакси

Авиакомпания «ИжАвиа» запускает рейсы из Нижневартовска в Сургут и обратно. Перелеты будут выполняться на самолетах Як-42, сообщает в паблике «Официальный Нижневартовск» во «ВКонтакте».

Время в пути составит 20 минут, цена - 7200 рублей. Работать авиатакси начнет с 30 ноября.

Стоит отметить, что услуга будет достаточно дорогостоящей. Для сравнения, билет на автобус из Нижневартовска в Сургут обоходится примерно в 800 рублей, а на поезд - от 550 рублей.