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Житель Когалыма восстановился на работе после увольнения и получил бонус в 230 тысяч рублей

Житель Когалыма работал в ТПП «Когалымнефтегаз» по сменному графику. В одну из смен он не пришел на работу, так как заболел. В подтверждение у него был больничный лист от медика. Но несмотря на это его уволили по статье за прогул.

Прокурор города добился через суд восстановления прав работника.

Мужчину восстановили на работе, он получил зарплату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда в размере более 230 тысяч рублей.


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Сегодня в 16:20, просмотров: 151, комментариев: 0


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