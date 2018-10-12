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​Синоптики рассказали о погоде в Югре на грядущий уикенд

Время «переобуться»

Photo by Jamie Street on Unsplash
Photo by Jamie Street on Unsplash

Ханты-Мансийский гидрометцентр продлил предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях на субботу, 13 октября. Местами в округе скорость ветра достигнет 17 метров в секунду, также будет идти снег и мокрый снег. Кое-где температура ночью опуститься до минус восьми градусов. Днем - не повысится выше плюс шести.

В воскресенье, 14 октября, по центральным и южным районам пройдут сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, скорость ветра составит 7-12 метров в секунду. Столбик термометров будет держаться около нуля.

Ранее дорожники обратились к автомобилистам с просьбой поменять летнюю резину на зимнюю. Техника подрядчиков ФКУ «Уралуправтодор» готова в любой момент выехать на трассы, чтобы обработать их противогололедным материалом, заявили в компании.

Также спасатели попросили водителей и пешеходов вспомнить особенности передвижений в зимний период. «Гололедные явления могут стать причиной чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайными они могут быть как для пешеходов, так и для транспорта. При гололедице значительно увеличивается количество уличных травм: ушибы, вывихи и переломы. По данным медиков, во время гололедицы количество пострадавших увеличивается в два раза», - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.


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Сегодня в 15:23, просмотров: 243, комментариев: 0


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