​Саратовский министр заявила, что 3,5 тысяч рублей хватит, чтобы прожить месяц, и ее уволили

Министра труда, занятости и миграции Саратовской области Наталью Соколову отправили в отставку. Об этом РИА «Новости» сообщила начальник пресс-службы губернатора Нина Попова.

Решение принято после высказываний чиновницы о прожиточном минимуме. Смирнова поспорила с депутатом облдумы от КПРФ Николаем Бондаренко о том, что 3500 рублей вполне хватит, чтобы прожить месяц. В частности, она заявляла, что этой суммы достаточно «для минимальных физиологических потребностей». Более того, по мнению чиновницы на эти деньги можно «посидеть на хорошей диете и похудеть», но конкретно ей сделать это мешал статус.

Запись диалога чиновницы и депутата опубликован на YouTube.

Саратовский губернатор Валерий Радаев назвал недопустимым пренебрежительное отношение к темам, «имеющим жизненную важность для людей».