В российских перинатальных центрах растет младенческая смертность

Счетная палата России вывела странную закономерность: в тех городах страны, где в 2016-2017 гг. заработали перинатальные центры, по какой-то причине младенческая смертность не сократилась, а наоборот выросла.

Речь в документах, полученных РБК, идет о Калужской, Тамбовской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской и Челябинской областях, а также о Кабардино-Балкарии и Хакасии.

По данным госстатистики, с января по июль 2018 года показатель смертности среди младенцев, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, увеличился на 23,1% в Калужской области, на 14,3% в Тамбовской области, на 37,2% в Нижегородской области, на 26% в Челябинской области, на 31% в Республике Хакасия.

СИА-ПРЕСС отправил запрос в Сургутский клинический перинатальный центр. Мы опубликуем ответ, как только он будет получен.

