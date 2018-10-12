​Авиакомпания Utair перевела два самолета ATR 72 из столичного аэропорта в Тюмень и Сургут

Авиакомпания Utair вывела два воздушных судна ATR 72 из столичного аэропорта Внуково и перевела их на региональные направления из Тюмени и Сургута.
В Москве же будут задействованы только более вместительные и быстрые самолеты Boeing.
«Развитие транспортной доступности регионов — миссия Utair. Благодаря эффективному управлению воздушным флотом авиакомпания регулярно открывает рейсы из Москвы и между регионами России. В осенне-зимний период Utair также запустит новые направления в разные уголки страны», — рассказал президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.
Что у нас с футболом? Президент федерации футбола Сургута Данил Кравчук // ONLINE 15 октября в 11:00