Югра продемонстрирует свои возможности российским и зарубежным бизнесменам

Сегодня, 12 октября в конгресс-центре Торгово-промышленной палаты России проходит презентация Югры для представителей российского и зарубежного бизнеса, а также для деловых объединений. Югорской делегацией руководит замгубернатора Геннадий Бухтин. Вместе с ним об инвестиционном потенциале региона поведает директор департамента экономического развития ХМАО — Николай Милькис. А замгубернатора округа Алексей Забозлаев проведет презентацию туристических возможностей Югры.

В конгресс-центре также будет установлена экспозиция, задача которой — интерактивно продемонстрировать инвестиционные предложения, карту промышленности региона и гастрономические бренды, развивающиеся в ХМАО.

Помимо этого, сегодня фонд развития Югры собирается подписать соглашение о сотрудничестве с Русско-Азиатским союзом промышленников и предпринимателей и соглашение с Бельгийско-Люксембургской торговой палатой.