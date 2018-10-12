Пенсионерам понравилось проходить ежегодную регистрацию в Интернете
Как сообщает Ханты-Мансийский НПФ, на сайте компании эту процедуру прошли уже полтысячи пенсионеров.
Ежегодная регистрация это обязательная процедура для получателей окружной пенсии, в том числе губернаторской надбавки. Пройти регистрацию можно либо лично посетив офис Ханты-Мансийского НПФ, либо направив по почте нотариально заверенные документы. По инициативе Ханты-Мансийского НПФ внесены изменения в окружное пенсионное законодательство, которые позволяют проходить эту процедуру через Интернет
Теперь регистрация занимает несколько минут.
«Когда мы вводили этот сервис, мы понимали, что в основном пенсионеры, мягко говоря, не очень хорошо ориентируются в интернет-пространстве. Мы делали расчет на то, что помогать пенсионерам будут их дети и внуки, - прокомментировала президент АО «Ханты-Мансийский НПФ» Мария Стулова, - оказалось, что многие получатели пенсии сами освоили интернет-регистрацию. Мы получаем много благодарностей от тех, кто уже это сделал. Все они подтверждают, пройти регистрацию в интернете гораздо проще, чем заверять паспорт у нотариуса или получать справку с места жительства, а потом все это отправлять по почте».
Всего в Ханты-Мансийском негосударственном пенсионном фонде окружную пенсию в соответствии с Законом ХМАО-Югры «О дополнительном пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан» получает более 200 000 человек.
Ханты-Мансийский НПФ переводит в Интернет все операции по обслуживанию клиентов. На сайте фонда можно заключить пенсионный договор, перевести деньги на свой пенсионный счет, в том числе и, подключив «Автоплатёж», можно скачать бланки различных заявлений.
Пройти ежегодную регистрацию пенсионеры могут в своём личном кабинете в разделе «Дополнительная пенсия». Подробная инструкция также размещена на сайте фонда. Получить пошаговую консультацию можно по телефону Горячей линии – 88001000910, звонок по РФ бесплатный.
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