Пенсионерам понравилось проходить ежегодную регистрацию в Интернете

Как сообщает Ханты-Мансийский НПФ, на сайте компании эту процедуру прошли уже полтысячи пенсионеров.

Ежегодная регистрация это обязательная процедура для получателей окружной пенсии , в том числе губернаторской надбавки . Пройти регистрацию можно либо лично посетив офис Ханты-Мансийского НПФ, либо направив по почте нотариально заверенные документы. По инициативе Ханты-Мансийского НПФ внесены изменения в окружное пенсионное законодательство, которые позволяют проходить эту процедуру через Интернет

Теперь регистрация занимает несколько минут.

«Когда мы вводили этот сервис, мы понимали, что в основном пенсионеры, мягко говоря, не очень хорошо ориентируются в интернет-пространстве. Мы делали расчет на то, что помогать пенсионерам будут их дети и внуки, - прокомментировала президент АО «Ханты-Мансийский НПФ» Мария Стулова, - оказалось, что многие получатели пенсии сами освоили интернет-регистрацию. Мы получаем много благодарностей от тех, кто уже это сделал. Все они подтверждают, пройти регистрацию в интернете гораздо проще, чем заверять паспорт у нотариуса или получать справку с места жительства, а потом все это отправлять по почте».

Всего в Ханты-Мансийском негосударственном пенсионном фонде окружную пенсию в соответствии с Законом ХМАО-Югры «О дополнительном пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан» получает более 200 000 человек.

Ханты-Мансийский НПФ переводит в Интернет все операции по обслуживанию клиентов. На сайте фонда можно заключить пенсионный договор , перевести деньги на свой пенсионный счет, в том числе и, подключив « Автоплатёж », можно скачать бланки различных заявлений.