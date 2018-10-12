​Житель Когалыма отправился в колонии на 17 лет за убийство двух человек

32-летний житель Когалыма проведет в колонии строгого режима 17 лет. Судом он признан виновным в убийстве двух человек, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Преступление было совершено в июле 2017 года. Во время застолья он убил двух своих знакомых и, чтобы скрыть следы преступления, с помощью экскаватора закопал тела погибших на территории базы, а принадлежащие им автомобили угнал и бросил в отдаленном от места преступления районе.

Через некоторое время он сам позвонил в правоохранительные органы и сознался в совершенном. Решения суда когалымец дожидался под стражей.