​Жителей Югры предупредили о «Дне жестянщика»

Дорожники напомнили жителям Югры о необходимости переобуться в ближайшее время.

«По прогнозам синоптиков, в выходные ожидается мокрый снег, возможен гололед. Просим водителей своевременно сменить летнюю резину на зимнюю, быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям. Своевременная смена резины позволит значительно сократить количество дорожно-транспортных происшествий, а значит спасти жизнь и здоровье участников дорожного движения», - говорится в сообщении ФКУ «Уралуправтодор».

Сами дорожники из-за первых снегопадов перешли на усиленный режим работы. Техника в любой момент готова выехать на трассы, чтобы обработать их противогололедным материалом.