105 сургутских школьников-иностранцев стали слушателями культурно-лингвистических курсов «Говорю и читаю по-русски» в прошлом учебном году

«Проект с каждым годом привлекает все большее число участников и решает очень важные задачи – социализацию детей-мигрантов и формирование у них интереса к изучению русского языка не только как языка школы, но и языка общения», - считает директор департамента образования Сургута Анна Томазова.

В проекте участвуют не только школьники, но и учителя: они обучаются преподавать русский язык детям, которые только прибыли в Сургут и очень слабо владеют русским языком. Либо – не владеют вовсе. Количество таких детей в Сургуте растет с каждым годом. На понимание: сегодня в сургутских школах обучаются около 1100 детей-мигрантов (в прошлом году их было 900). 480 из них - ученики начальной школы, в том числе более 200 первоклашек.