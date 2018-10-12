​Повседневные траты уральцев снизились на фоне роста среднего чека

В сентябре общие повседневные расходы россиян выросли относительно августовских показателей на 1,3 процента, что значительно превосходит месячную инфляцию в размере 0,2 процента.

Средний чек прибавил за месяц сразу 4,8 процента, подсчитали в исследовательском холдинге «Ромир». На Урале этот показатель вырос на 0,6 процента - в среднем, жители УрФО за один поход в магазин тратили 474 рубля. При этом расходы жителей Урала за месяц сократились на 5,6 процента.

«При таком ощутимом изменении размера среднего чека на фоне скромного роста общих расходов можно говорить о том, что россияне уже ощутили рост цен и не смогли ему противостоять. Сентябрь потребовал расходов, в частности, на непродовольственные товары. Доля продуктов в общей корзине затрат в сентябре снизилась до 50,2 с 51 процента в августе», - отметили аналитики.

Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 40 000 россиян, 15 000 домохозяйств в 220 городах с населением 10 тысяч человек и более, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Участники панели сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн режиме поступают в базу данных скан-панели.