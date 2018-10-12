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​Глава «Кэшбери» объявил о приостановке работы группы

Деятельность группы компаний «Кэшбери» приостановлена на три недели. Об этом объявил председатель правления группы Артур Варданян. Видеообращение опубликовано на канале «Кэшбери» на YouTube.

Тайм-аут решено взять после того, как Банк России в конце сентября опубликовал заявление о том, что в деятельности «Кэшбери» есть признаки финансовой пирамиды. Позже правоохранительные органы инициировали проверку в отношении компании.

«Две недели продолжалась новостная вакханалия, во время которой постепенно блокировались наши счета — как банковские, так и биржевые, шантажировались наши партнеры, с которыми мы связаны финансово, запугивались наши лидеры, проводились множественные вредоносные действия с сайтом», — посетовал Варданян в своем обращении.

За три недели компания планирует вернуть к работе заблокированные счета и создать платежную инфраструктуру.

По оценкам экспертов ЦБ, «Кэшбери» удалось вовлечь в свой «проект» несколько десятков тысяч человек. Директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Валерий Лях назвал группу компаний «одной из самых масштабных финансовых пирамид», выявленных за последние года. По данным «Коммерсанта», потери вложивших в «Кэшбери» могут составить более трех миллиардов рублей.

«Кэшбери» активно рекламируется и в Югре. Клиентам обещают 600-процентную доходность. В официальном паблике компании только во «ВКонтакте» состоит больше 130 тысяч человек.


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Сегодня в 09:41, просмотров: 301, комментариев: 3


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 10:27
Блин, уж в 2018 году даже люди без интеллекта должны понимать, что невозможна такая доходность. Авторам пирамиды респект, что людей рублем учат
Иван Меньшенин
не нравится
Сегодня в 10:38
Все проще - под крылышком нужных людей из ЦБ (или даже повыше) раскачали мутную контору, а когда кэшфлоу начал иссякать, те же самые люди ее и слили. Организаторы всегда выходят из пирамид на пике, Мавроди всем показал хороший пример.

В отличии от Моби, мне людей, которые в это вляпались, жалко, большая часть из них не лишние сбережения туда несло, а последние. Те, у кого не последние, выходят из пирамид гораздо раньше.
Моби Иван Меньшенин
не нравится
Сегодня в 12:30
а почему кто-то должен тупых людей жалеть? Много ума не надо, чтобы иметь минимальную финансовую грамотность

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