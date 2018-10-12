​В Югре могут ввести «тихий час»

Департамент внутренней политики Югры предложил подкорректировать региональный закон о тишине — ввести «тихий час» с 13 до 15 часов дня.

Такую необходимость власти объясняют тем, что поступает много жалоб на шум в дневное время от граждан, у которых есть дети, и которым положен дневной сон.

Нарушителям "тихого часа" будет положено такое же наказание, как при нарушении запрета на ночной шум — до двух тысяч рублей физическим лицам, и до 15 тысяч — организациям.

Депутаты рассмотрят предложение и примут решение 16 октября, сообщает агентство «Новый День».