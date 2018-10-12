​Футболисты Кокорин и Мамаев арестованы до 8 декабря

Тверской суд Москвы вечером 11 октября по ходатайству следователя арестовал футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также его младшего брата Кирилла на срок до 8 декабря.

Все трое проходят подозреваемыми в хулиганстве и двух эпизодах побоев. По данным следствия, утром 8 октября они избили мужчину на парковке, а позже в кафе - федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. Оба инцидента сняты на видео и получили широкий общественный резонанс.

Сначала решение о мере пресечения было вынесено в отношении Кирилла Кокорина. Затем на два месяца арестовали его старшего брата Александра. Нападающий «Зенита» во время заседания извинился перед клубом и болельщиками. «Мне очень стыдно перед клубом, родителями и болельщиками. Я вел себя недопустимо. Прошу не лишать меня свободы, дать загладить свою вину», - цитирует спортсмена Mash.

Павла Мамаева арестовали позже - его адвокат задержался. Защита настаивала, что игрок «Краснодара» во время в драке в кофейне был в другой части кафе и подошел, когда потасовка уже была в разгаре. Мамаев просил не арестовывать его, чтобы клуб не разорвал с ним контракт: «Я не собираюсь скрываться, готов помогать следствию, готов сдать загранпаспорта. Я хочу публично извиниться перед пострадавшими, я не имел права себе этого позволить, я готов загладить весь моральный и материальный ущерб. Хочу чтобы это донесли до пострадавших».

Видео: vk.com/mash

Защита подозреваемых планирует обжаловать выбранную меру пресечения

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