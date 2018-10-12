Чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова ждут с мастер-классом в Сургуте

Чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова пригласили выступить с мастер-классом на ринге в Сургуте. Об этом рассказал журналистам начальник управления физической культуры и спорта городской администрации Шамиль Лукманов.

Конкретные даты визита чиновник не назвал – переговоры с тренерским штабом еще не завершены.

Напомним, что последнюю победу чемпион в легком весе одержал в минувшее воскресенье над бойцом из Ирландии Конором Макгрегором. Но бой завершился скандалом, в результате которого российский спортсмен может лишиться чемпионского пояса за неспортивное поведение.

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