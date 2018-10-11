​Правительство РФ выделило Югре 5,8 миллиона на агропромышленный комплекс

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о государственной поддержке инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе. В 77 регионов будет направлено 26,51 миллиарда рублей. Трансферт в Югру составит 5,8 миллиона рублей.

Средства пойдут на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе. «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе будет способствовать модернизации сельского хозяйства, наращиванию темпов роста производства сельхозпродукции», - говорится в справке к документу, опубликованном на сайте кабмина.